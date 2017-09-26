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В Марселе (Франция) открыт «представительский центр» «ДНР».

Как сообщает Радио Свобода, официальный Париж не признает группировок боевиков.

В Министерстве иностранных дел Франции утверждают, что цель этого «представительства» (зарегистрированное как общественная организация) – незаконна, поэтому соответствующая информация уже передана в прокуратуру.

Франция – пятая европейская страна, где боевики «ДНР» пытаются открыть свое «представительство». Ранее это происходило в Греции, Финляндии, Италии и Чехии.
ForUm

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