также в разделеОбщество
«И.о. министра промышленности и торговли «ЛНР» объявили в розыск 13
Боевики прекратили охрану базы ОБСЕ в Горловке 16
Минприроды расследует массовую гибель рыбы в Молочном лимане 21
Нацгвардия опровергла фейки росСМИ по делу Маркива 26
Геращенко: Переговоры о поставках оружия в Южный Судан велись при Януковиче 19
Основатель Kadorr Group: Национализации группы не будет, для спасения бизнеса мы экстренно берем кредиты 39
Зубко не исключил, что отопительный сезон начнется раньше 35
OCCRP: Украина оказалась посредником в поставках оружия из ЕС в Африку 48
«ДНР» открыла представительство во Франции 41
МИД просит украинцев не посещать зону вулкана Агунг на Бали 23
Гонтарева будет в отпуске до увольнения 34
У Штепы сломался электронный браслет 36
Закон об образовании: Гриневич назвала даты встреч с министрами Венгрии и Румынии 25
Пресс-секретаря Ефремова и Януковича объявили в розыск 92
Холодницкий: САП не отказывалась подписывать подозрение Довгому 44
ВСУ: Учения «Запад-2017» были «условно открытыми» для наблюдения 43
В Украину уже пытались провезти новые iPhone 8 23
Климкин: Резолюция по миротворцам будет общая, а не только наша 126

Министерство внутренних дел вводит новый онлайн-сервис – заказ справки об отсутствии судимости бесплатно и в режиме 24/7.

Такая справка выдается Департаментом информационных технологий МВД и сервисными центрами МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Справка нужна для оформления на работу, оформления визы при выезде за границу, участия в тендере, осуществления усыновлений и установления опеки, оформления гражданства, восстановления документов, получения разрешения на владение оружием и тому подобное.

«Ежегодно граждане подают около 800 тыс. запросов на получение справки. Эта справка всегда была связана с бюрократией и коррупцией. Новый сервис ликвидирует эти проблемы и максимально упрощает получение услуги для граждан. Теперь работает удобный сервис: вы можете в онлайн-режиме в два клика заказать справку и получить электронное информирование о готовности документа», - сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он подчеркнул, справка о несудимости, которая применяется в большинстве стран мира, однако процедура ее заказа далеко не везде организована в формате онлайн-сервиса. К примеру, в высокотехнологичном Сингапуре такой сервис введен только в прошлом году.

Итак, чтобы заказать справку онлайн, нужно:

- зайти на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua;

- зарегистрироваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или BankID;

- заполнить форму, указав удобный СЦ МВД;

- получить сообщение о готовности документа или проверить статус готовности справки онлайн;

- забрать справку в выбранном сервисном центре МВД.

Жители сельской местности могут получить справку об отсутствии судимости в мобильном сервисном центре, который обслуживает их район.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги