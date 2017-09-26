Министерство внутренних дел вводит новый онлайн-сервис – заказ справки об отсутствии судимости бесплатно и в режиме 24/7.

Такая справка выдается Департаментом информационных технологий МВД и сервисными центрами МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Справка нужна для оформления на работу, оформления визы при выезде за границу, участия в тендере, осуществления усыновлений и установления опеки, оформления гражданства, восстановления документов, получения разрешения на владение оружием и тому подобное.

«Ежегодно граждане подают около 800 тыс. запросов на получение справки. Эта справка всегда была связана с бюрократией и коррупцией. Новый сервис ликвидирует эти проблемы и максимально упрощает получение услуги для граждан. Теперь работает удобный сервис: вы можете в онлайн-режиме в два клика заказать справку и получить электронное информирование о готовности документа», - сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он подчеркнул, справка о несудимости, которая применяется в большинстве стран мира, однако процедура ее заказа далеко не везде организована в формате онлайн-сервиса. К примеру, в высокотехнологичном Сингапуре такой сервис введен только в прошлом году.

Итак, чтобы заказать справку онлайн, нужно:

- зайти на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua;

- зарегистрироваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или BankID;

- заполнить форму, указав удобный СЦ МВД;

- получить сообщение о готовности документа или проверить статус готовности справки онлайн;

- забрать справку в выбранном сервисном центре МВД.

Жители сельской местности могут получить справку об отсутствии судимости в мобильном сервисном центре, который обслуживает их район.