Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору страны в связи с запланированным на 25 сентября открытием «представительства ДНР» в Марселе.

Об этом заявил заместитель спикера министерства, сообщает Посольство Франции в Украине.

Он пояснил, что данное образование – «представительский центр во Франции Донецкой Народной Республики» – зарегистрировано в статусе общественного объединения согласно Закону 1901 году, что не требует предварительного разрешения.

«Французские власти официально не признает этого объединения, которое не имеет дипломатического статуса и не может получить связанных с ним привилегий и иммунитетов», - подчеркнул представитель дипведомства.

Он подчеркнул, что Франция отдана территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полному восстановлению ее государственного суверенитета.

«Франция не признает сепаратистских образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений», - сказал чиновник.

Учитывая то, что цель объединения является незаконной, Министерство Европы и иностранных дел направили соответствующую информацию прокурору Республики.