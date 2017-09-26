Президент Польши Анджей Дуда представил в понедельник, 25 сентября, свой вариант реформы судебной системы и соответствующих изменений в конституцию страны, однако впоследствии в тот же день заявил, что отказывается от внесения этих предложений в парламент. Об этом сообщает DW.

Согласно представленным президентом Польши видением реформы, влияние главы государства на судебную систему должно быть усилено. В частности, ему должно предоставляться право назначать членов Национального судебного совета в случае, если парламент не смог это сделать в течение 60 дней. Назначение членов совета, согласно предложениям Дуди, должно происходить голосами 60-ти процентов депутатов парламента.

Кроме того, президент Польши предложил предоставить ему право решать, смогут ли члены Верховного суда страны находиться на должностях после достижения ими пенсионного возраста в 65 лет.

Эти изменения требуют одобрения парламентом страны. Впрочем, вечером в понедельник, после встречи с лидерами парламентских фракций Дуда заявил, что отказывается от своих предложений. «Шансов на принятие этих изменений нет», - констатировал президент Польши в своем телеобращении, цитирует агентство Reuters.

Напомним, в конце июля этого года Дуда ветировал законы о реформе Национальной судебной совета и Верховный суд страны, ранее принятые парламентом страны. Эти законы вызвали шквал критики как со стороны польской оппозиции, так и со стороны Евросоюза.