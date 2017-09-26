По метеорологическим прогнозам 27 сентября в Украине ожидается снижение температуры, поэтому не исключено, что отопительный сезон стартует раньше, чем планировалось. Об этом заявил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщили ForUm’ув пресс-службе чиновника.

Он отметил, что состояние технической готовности страны к отопительному сезону составляет – 97,6%. «Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла в домах, детсадах, школах, больницах, а также – котельных, которые будут подавать тепло», - отметил Зубко.

Вице-премьер указал на сложности отношений между муниципалитетами, НАК «Нафтогаз» и компаниями, которые производят тепло. «Заключение договоров происходит недостаточно активно. Из более двух тысяч договоров пока подписано около 400. Эту работу необходимо усиливать. Уже вступил в действие закон о рынке газа, где определяются взаимоотношения между субъектами, которые получают газ и теплоснабжающими компаниями, которые производят тепло, продают, после чего - рассчитываются за газ», - сказал Зубко.

Он отметил важность усиления конкурентности рынка. «Нафтогаз» пока имеет монопольное положение. От него зависят все субъекты рынка. Важно, чтобы этот рынок развивался в сторону конкурентности. Для этого нужно рассчитаться с долгами перед «Нафтогазом» за прошлые периоды. В этом году принят закон, останавливает начисления штрафов и пени и позволяет на 5 лет реструктуризировать долги. Этот процесс также идет медленно, поскольку «Нафтогаз» неохотно отпускает из своих рук эти процессы. Кроме того, ожидаем принятия постановления о выплате государством предприятиям субсидий живыми средствами, что уменьшит зависимость от «Нафтогаза». Но главное – ожидаем прихода на этот рынок компаний, которые будут конкурировать с «Нафтогазом» не только на рынке для населения, но и для бюджетных организаций и коммерческих предприятий», - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон начался 5 октября и закончился 15 апреля.