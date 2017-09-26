Экс-мэра Славянска Нелю Штепу снова взяли под стражу из-за поломки электронного браслета. Об этом Штепа заявила ТСН.

По ее словам, устройство перестало работать вечером 24 сентября, браслет отправили на ремонт в Харьков.

Штепа говорит, что украсить браслет стразами, как планировала раньше, не успела, хотя камни уже приобрела. Обещает приступить к работе, как только устройство вернут.

Напомним, 20 сентября в Харькове суд изменил Штепе меру пресечения на домашний арест.

Она была задержана 11 июля 2014 года.

На суде Штепа поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий даны «под дулом автомата».