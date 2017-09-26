также в разделеОбщество
Закон об образовании: Гриневич назвала даты встреч с министрами Венгрии и Румынии 9
Пресс-секретаря Ефремова и Януковича объявили в розыск 31
Холодницкий: САП не отказывалась подписывать подозрение Довгому 23
ВСУ: Учения «Запад-2017» были «условно открытыми» для наблюдения 19
В Украину уже пытались провезти новые iPhone 8 13
Климкин: Резолюция по миротворцам будет общая, а не только наша 62
25 сентября. Картина дня 36
Суд оставил под стражей участника «прорыва» Саакашвили 147
Боевик, охранявший «генштаб ДНР», сдался СБУ 56
На Донбассе разоблачили сеть шпионов «ДНР» 37
В ГПУ рассказали, за что задержан экс-директор «Информационных судебных систем» 30
В ВСУ создали новый костюм для снайперов 48
«Укринмаш» отрицает поставки оружия в Южный Судан 77
Нардепы требуют от ГПУ проверить законность деятельности бизнесмена Кивана 52
Украинцев просят избегать мест массового скопления людей в Каталонии 19
Украину обвинили в поставках оружия в Южный Судан 63
Омелян подал в суд на МАУ 29
В Украину идут заморозки 135

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу снова взяли под стражу из-за поломки электронного браслета. Об этом Штепа заявила ТСН.

По ее словам, устройство перестало работать вечером 24 сентября, браслет отправили на ремонт в Харьков.

Штепа говорит, что украсить браслет стразами, как планировала раньше, не успела, хотя камни уже приобрела. Обещает приступить к работе, как только устройство вернут.

Напомним, 20 сентября в Харькове суд изменил Штепе меру пресечения на домашний арест. 

Она была задержана 11 июля 2014 года.

На суде Штепа поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий даны «под дулом автомата». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги