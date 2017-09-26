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Третью награду – серебро – сборной Украины на «Играх непокоренных» принес в беге на 400 метров Александр Ткаченко. Об этом говорится в сообщении на странице сборной в Facebook.

«У нас серебро! И нас не остановить! Александр Ткаченко, 29 лет, Чернигов, Национальная полиция Украины, получил «серебро» на дистанции 400 м. Своим примером Александр доказывает, что ранения – не повод отказываться от занятий спортом. Более того – это возможность начать им заниматься», - отмечается в сообщении.

Призера в Facebook Президент Украины Петр Порошенко.

«Вторая подряд победа в соревнованиях по бегу для нашей сборной на Invictus Games Toronto 2017. Поздравляю Александра Ткаченко, который завоевал серебро!» - написал Глава государства.

Напомним, первую золотую медаль на счет сборной Украины записал 29-летний офицер Министерства обороны Олег Зимников из Киева.

Бронзовую награду  завоевал Сергей Торчинский, заняв третье место в толкании ядра.

 

 
ForUm

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