Мемориально-музейный комплекс Революции достоинства в Киеве появится не раньше, чем через 5-7 лет. Об этом на брифинге рассказал генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло, передает УНИАН.

«Современное экспозиционное пространство требует определенного помещения. В нашем случае это не может быть небольшая комнатка. Объявлен конкурс на организатора и подрядчика на проведение международного конкурса на проект по строительству мемориально-музейного комплекса. Завершить первый конкурс планируем в конце этого или начале следующего месяца. Результаты этого конкурса и обозначат временное переходное пространство (временное размещение музея)», - сказал Пошивайло.

Он уточнил, что музею уже передан в пользование земельный участок на улице Институтской, 3, где планируется организовать временное музейное пространство, которым может быть малая архитектурная форма, арочная конструкция.

Пошивайло рассказал, что строительство музея предусматривает несколько очередей: первая часть – мемориальная, которую можно воплотить за два года; строительство же собственно музея требует больше времени.



«Завершение строительства всего мемориально-музейного комплекса займет 5-7 лет», - предполагает директор музея. Пока здания музея нет, Пошивайло предлагает делать временные экспозиции музея Майдана на 5 этаже «Украинского дома». «Но пока этот вопрос никак решается. Мы пишем письма и проводим совещания. Но на нас обижаются наши коллеги из Музея истории Киева, которые считают, что мы хотим их выжить с экспозиционного пространства», - сказал он. Сейчас на 5 этаже Украинского дома - хранилище экспонатов музея истории Киева.

Напомним, 14 сентября Киевсовет выделил 1,23 га земли для строительства объекта «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства» в Киеве на аллее Небесной сотни (на улице Институтской, 3).



В составе Музея Революции достоинства, кроме экспозиции, также будут мемориал памяти и центр исследований. Кабинет министров Украины распоряжением от 19 июля 2017 №501-р поручил провести международный открытый архитектурный конкурс проектов на лучшее проектное предложение по созданию мемориального комплекса. Проект, согласно которому начнется сооружение мемориала и музея, должен быть разработан ко Дню достоинства и свободы, 21 ноября.

