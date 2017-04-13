Проект Мемориала Героев Небесной сотни и Музея Революции Достоинства должен быть утвержден до 21 ноября.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, на первом заседании организационного комитета по проведению конкурса по созданию Мемориала Героев Небесной сотни и Музея Революции Достоинства были приняты оперативные решения, позволяющие организационно сопровождать процесс проведения конкурса и сооружения этого мемориального комплекса.

«Комитетом определено, что ко Дню Достоинства и Свободы, 21 ноября 2017 года, должен быть определен проект, согласно которому начнется сооружение мемориала и музея. Этот проект будет определен в рамках международного открытого архитектурного конкурса на лучший проект Мемориала Героев Небесной сотни и Музея Революции Достоинства», - сообщил первый заместитель главы АПУ Виталий Ковальчук.

Он также отметил, что комитет принял решение отнести к музею и мемориалу уже размещенные на Аллее Героев Небесной сотни памятный знак, Крест и часовню, а также проезжую часть этой улицы от Майдана Незалежности до места, где будет построен музей и мемориал. «Таким образом мы видим единый комплекс. Надеемся, что эта мысль будет поддержана всеми. Эта территория будет пешеходной», - добавил он.

По словам заместителя главы АПУ, также комитет определил, что идея строительства комплекса, кроме памяти о подвиге Героев Небесной сотни и активистов Майдана, должна включать и исторический европейский выбор украинского народа - выбор в пользу свободы и достоинства.

Напомним, 4 марта Президент Петр Порошенко подписал закон, которым предоставляется разрешение на выделение земельного участка для создания Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.