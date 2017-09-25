Сенатор США Джон Маккейн заявил, что врачи дали ему «очень плохой прогноз» в борьбе с раком мозга. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

Маккейну в июле провели хирургическую операцию по удалению опухоли головного мозга, которая позже была признана формой глиобластомы – такого же типа рака, который был у бывшего коллеги Маккейна из Сената Эдварда Мура Кеннеди, умершего в 2009 году.



Маккейн рассказал в программе «60 минут» на телеканале CBS, что он много думает о Кеннеди. Он сказал, что Кеннеди продолжал работать, несмотря на диагноз и «никогда не сдавался, потому что он любил свое дело». Маккейн отметил, что у него есть «иногда чувство страха того, что произойдет», но он утверждает, что благодарен за то, что прожил «замечательную жизнь».

