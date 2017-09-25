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Средства на ремонт дорог в рамках «таможенного эксперимента» поступают не в полном объеме. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя «Укравтодора» Славомир Новак в интервью «Экономической правде».

Новак рассказал, что без учета проектов международных финансовых организаций на содержание, погашение долгов и строительство дорог запланировано около 26-27 млрд гривен.

«Около 16 млрд гривен из этой суммы - деньги, которые Минфин запланировал за счет таможенного эксперимента. И это пока реальная проблема, потому что поступления по таможенному эксперименту не поступают по такому графику, как ожидалось», - заявил Новак.

Он отметил, что ситуация по областям разная, что также несправедливо.

«И самое главное, что распорядителем этих средств является не «Укравтодор», а облгосадминистрации, ответственность за них несут председатели ОГА», - добавил Новак.

Руководитель «Укравтодора» не может сказать, в каком виде будут поступать средства от таможен на строительство и ремонт дорог в 2018 году.

«На последнем бюджетном комитете депутаты говорили, что хотят поддержать таможенный эксперимент. Однако пока рано говорить, что будет в будущем. Это будет решение Верховной Рады», - сказал Новак.

Что касается бюджетных и кредитных средств, за которые отвечает Укравтодор, то, по словам руководителя службы, из общей суммы на 2017 год в размере около 8-9 млрд гривен, ведомство использовало более 50%.
ForUm

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