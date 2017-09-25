Отдел разработки специального и защитного снаряжения управления вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины разработал новый маскировочный костюм.

Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Костюм получил название Индивидуальный маскировочный комплект (ИМК).

Данное изделие будет позиционироваться как снайперское, но оно входит в Боевой специальный комплект (БСК), и его будут выдавать военнослужащим в соответствии с их специальностью.

Основными аспектами ИМК является продуманность и большие возможности по маскировке. Свободная конструкция комплекта обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использовать в качестве верхней одежды, надевать на одежду нижних слоев, снаряжение. Почти по всей поверхности комплекта размещена швартовочная сетка. В комплект входит куртка, брюки и накидка.

«Этот комплект разработан после изучения и анализа существующих аналогов, а также с учетом пожелания самих снайперов различных частей и родов войск», - говорится в сообщении.

Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны согласно анатомическим требованиям и мобильным задачам снайперов. Манжеты рукавов продлены, они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространству (к снаряжению). Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяют подогнать костюм под себя.