также в разделеОбщество
«Укринмаш» отрицает поставки оружия в Южный Судан 16
Нардепы требуют от ГПУ проверить законность деятельности бизнесмена Кивана 31
Украинцев просят избегать мест массового скопления людей в Каталонии 9
Украину обвинили в поставках оружия в Южный Судан 35
Омелян подал в суд на МАУ 15
В Украину идут заморозки 93
Чиновник горсовета Днипра погорел на взятке 20
Турчинов: В ОРДЛО увеличивается количество оружия и боеприпасов 29
ООН указывает на ухудшение ситуации с правами человека в Крыму 18
Довгому вручили подозрение 18
Минюст: Объединить иски Украины к РФ невозможно 37
Экс-директор «Информационных судебных систем» пытался выехать в РФ 37
Украинцам рекомендуют пересекать границу Беларуси с РФ только на самолете 102
Украина выступила против закрытия аэропортов Харькова, Днипра и Запорожья 128
Балчун о работе в Украине: Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся 61
Российский суд продлил арест Сущенко 19
Муженко: Решение о предоставлении Канадой оружия для Украины «висит в воздухе» 33
Власти Венгрии хотят обсудить с Гриневич закон об образовании 26

Отдел разработки специального и защитного снаряжения управления вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины разработал новый маскировочный костюм.

Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Костюм получил название Индивидуальный маскировочный комплект (ИМК).

Данное изделие будет позиционироваться как снайперское, но оно входит в Боевой специальный комплект (БСК), и его будут выдавать военнослужащим в соответствии с их специальностью.

Основными аспектами ИМК является продуманность и большие возможности по маскировке. Свободная конструкция комплекта обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использовать в качестве верхней одежды, надевать на одежду нижних слоев, снаряжение. Почти по всей поверхности комплекта размещена швартовочная сетка. В комплект входит куртка, брюки и накидка.

«Этот комплект разработан после изучения и анализа существующих аналогов, а также с учетом пожелания самих снайперов различных частей и родов войск», - говорится в сообщении.

Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны согласно анатомическим требованиям и мобильным задачам снайперов. Манжеты рукавов продлены, они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространству (к снаряжению). Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяют подогнать костюм под себя.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги