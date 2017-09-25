В Умани в результате внезапно возникшего конфликта между паломниками-хасидами один из них нанес другому ножевое ранение, сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в приемное отделение Уманской городской больницы с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения доставлен 42-летний хасид, гражданин Израиля. Как было установлено при общении с потерпевшим, между ним и другим хасидом возник конфликт, в результате которого мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили лицо, обоснованно подозреваемое в причастности к совершению данного уголовного преступления. Им оказался 52-летний гражданин Израиля.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту Уманским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.