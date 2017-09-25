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В Организации Объединенных Наций заявили о значительном ухудшении ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму. Об этом говорится в докладе Управления ООН по правам человека, сообщает 112 Украина.

«Ситуация в области прав человека в Крыму после его оккупации Российской Федерацией значительно ухудшилась. Принудительное введение гражданства и правовой базы Российской Федерации и, как результат, отправление правосудия в соответствии с этой базой ограничили осуществление прав и свобод жителей Крыма», - заявили в ООН. 

В докладе сообщается, что были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки, несудебное исполнение.

«Не обеспечивалось эффективное расследование нарушений прав человека на жизнь, свободу и безопасность. Судебная власть не отстаивала верховенство права и не осуществляла надлежащее отправление правосудия. Крайне необходимо обеспечить привлечение к ответственности за нарушения прав человека и возмещение ущерба потерпевшим», - говорится в докладе.

ООН рекомендует правительству России  соблюдать свои обязательства как оккупационной власти, поддерживать права человека для всех и эффективно расследовать предполагаемые пытки, похищения и убийства с участием сотрудников сил безопасности и самообороны Крыма.

Как сообщалось, начиная с 2014 года, после аннексии Крыма на полуострове пропали 44 украинца, а к насильственному исчезновению 38 из них причастны оккупационные власти. 
ForUm

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