Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из пистолета в одном из баров курортного поселка Затока, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным главка, в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из баров поселка Затока молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ссорится с посетителями и выстрелил из пистолета.

Сотрудники полиции немедленно прибыли по указанному адресу и задержали хулигана, им оказался 46-летний местный житель.

«В ходе проведения санкционированного обыска по месту проживания подозреваемого был обнаружен и изъят пистолет марки Kral-2008 Magnum, в котором находился магазин, снаряженный одним патроном калибра 9 мм и ножи. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 263 (незаконное хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Согласно действующему законодательству за совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет