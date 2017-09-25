также в разделеПроисшествия
Нападение на православный храм организовал сирийский бизнесмен 21
Хасиды в Умани устроили поножовщину 44
Грабители до смерти забили председателя правления «Киевоблэнерго» 218
Пожар на складе боеприпасов: собрано 1,5 тысячи взрывоопасных предметов 24
Число отравившихся копченой рыбой во Львове достигло 56 человек 44
В Днипре в результате ДТП с участием полицейских погиб человек 34
В Харькове бывший атошник подорвал себя гранатой 82
За прошлые сутки ранены двое военных 19
СМИ: В Германии в приюте для беженцев убили украинца 67
Во Львове 32 человека отравились копченой рыбой 45
Под Киевом от взрыва гранаты погиб военный, три человека ранены 105
АТО: 18 обстрелов за сутки, один военный погиб 38
Непогода обесточила в Украине 130 населенных пунктов 38
В Донецке подорвали авто «министра доходов и сборов «ДНР» 146
В Греции в авиакатастрофе погибли двое украинцев 73
За сутки в зоне АТО 27 обстрелов, ранен один военный 21
В Одессе неизвестные бросили гранату в окно жилого дома 56
Пожар на складе боеприпасов под Мариуполем ликвидирован 90

Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из пистолета в одном из баров курортного поселка Затока, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным главка, в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из баров поселка Затока молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ссорится с посетителями и выстрелил из пистолета.

Сотрудники полиции немедленно прибыли по указанному адресу и задержали хулигана, им оказался 46-летний местный житель.

«В ходе проведения санкционированного обыска по месту проживания подозреваемого был обнаружен и изъят пистолет марки Kral-2008 Magnum, в котором находился магазин, снаряженный одним патроном калибра 9 мм и ножи. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 263 (незаконное хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения) Уголовного  кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Согласно действующему законодательству за совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги