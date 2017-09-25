В августе в деловую жизнь Украины вернулась активность. Количество вакансий растет во всех профессиональных сферах. Об этом рассказала Екатерина Криворученко, специалист экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала hh.ua.

«Наиболее активными были работодатели в сферах «информационные технологии, интернет, телеком», «банки, инвестиции, лизинг», «начало карьеры, студенты», - рассказывает она. - Тенденция приглашать в штат молодых специалистов сохранялась в последнее время, а в августе стала еще более заметной».

Самый ощутимый прирост вакансий - в Киеве, Львовской, Харьковской и Одесской областях. Стабильной ситуация остается в Закарпатской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях: количество размещенных в июле и августе вакансий остается приблизительно на одном уровне.

Первое полугодие 2017 года в целом демонстрирует такую ситуацию на рынке труда:

29% работодателей увеличивали количество рабочих мест в компании и замещали уволившихся сотрудников;

трети компаний удалось сохранить свой коллектив без изменений;

в 14% компаний уволили только неэффективных сотрудников;

23% украинских компаний пришлось существенно сократить штат.

Наши зарплаты

Специалисты hh.ua отмечают и рост зарплат, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года: в целом по рынку труда за год он составил 29%.

«На рост некоторых зарплатных предложений повлиял и изменившийся с 2017 года уровень минзарплаты, -считает Криворученко. - Самые высокие зарплаты, как и прежде, предлагают IT-специалистам (чаще всего на позициях Senior, Team Lead, Business Analyst)».

Так, за первое полугодие 2017 года на сайте можно было увидеть вакансии для Senior MVC developer с зарплатой 4000 долл., инженеру-программисту предлагали 3000 долл., а Middle Back-end разработчику -1500-2700 долл..

«Но увеличение доходов украинцев заметно, к сожалению, пока только в сравнении с далеким прошлым», -говорит Нина Лозинская, HR-эксперт, участник Союза украинских предпринимателей (СУП).

Так, зарплаты у специалистов по продажам неуклонно растут, но глобальных положительных изменений в сфере торговли пока нет. «Кандидаты просто запрашивают больше на тех же должностях, за свои же обязанности, - объясняет положение дел Лозинская. - Работодатель все пожелания исполнить не в состоянии. Но в тех нишах, где увеличился спрос на товары, поднимаются и заработки (часто за счет бонусов).

Будет ли прибавка

По данным HR-провайдера Smart Solutions, кандидаты ждут от работодателей индексации заработной платы как минимум на уровень инфляции (в 2016 году - 12,4%, за 4 месяца 2017 года - 4,9%). В этом вопросе единогласия среди работодателей нет.

«Госкомпании признают, что перемены нужны: вводят грейды (система оплаты по результатам труда), переходя на международные стандарты», - говорит директор компании Татьяна Никитович.

Роль бонусной составляющей в зарплате в целом увеличилась: компании готовы достойно платить сотрудникам, которые продуцируют доход компании.

«И речь не только об отделах продаж, но и тех подразделениях, которые, согласно ситуации на конкретном рынке, являются ключевыми - производство, логистика, юристы и даже маркетинг», - рассказывает Татьяна Никитович.

Официально

В 2017-м пересматривать «минималку» уже не будут. В следующем году она вырастет до 3723 гривен, в 2019-м - до 4173, а в 2020-м - до 4425 гривен. Получается, ежегодно соцстандарты будут поднимать на 6-16%. По мнению экспертов, минимальная зарплата в идеальном случае должна составлять не менее 60% от средней по стране. В этом году, согласно прогнозам Минфина, средняя зарплата достигнет 7104 гривен, в следующем - 8629 гривен, в 2019-м - 9540 гривен, а в 2020-м -10 537 гривен.

Татьяна Негода, «Сегодня»