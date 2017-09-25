Средства из конфискованных $200 млн бывших чиновников из окружения экс-президента Виктора Януковича начали поступать в государственный бюджет Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



«Спецконфискация 200 млн мафии экс-президента Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины, деньги перечислены на счет Госказначейства», – написала она.

Напомним, 22 сентября судебное решение о спецконфискации $200 млн бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича вступило в силу.