Командование армии США выпустило пособие для военных, рассказывающее о тактике России в гибридной войне.

Книга есть в свободном доступе на сайте PublicIntelligence, сообщает Укринформ.

«Пособие по российскому военному делу нового поколения» было издано в декабре 2016 года. В нем рассматривается гибридная военная тактика РФ, которая была применена в Крыму и на Донбассе.

«Российская стратегия основана на достижении изменения режима путем объединения с местными полномочными силами, а не обычной военной победе российских войск. Поскольку новая цель – изменение всей системы правления», - говорится в издании.

На 68 страницах пособия собраны фотографии российской военной техники, ее описание и характеристики. Отдельно упоминаются и киберугрозы от РФ.

«Кремль сотрудничает с преступными хакерскими группами, и российское правительство использует тысячи профессиональных хакеров как часть стратегии информационных операций», - отмечается в книге.

Авторы издания перечисляют и слабые места российской армии, в частности, отсутствие мотивации, нехватка средств электронной борьбы и авиационной поддержки, мощная, но неточная военная техника.