Новый руководитель Военной прокуратуры сил АТО Олег Цицак задекларировал дом на 480 кв. м, два авто, квадроцикл и байк Harley-Davidson.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой Bihus.info.

Цицак владеет спортивным автомобилем BMW M5 2009 года выпуска, Peugeot 307 2005 года выпуска, квадроциклом Kawasaki 360 и брендовым мотоциклом Harley-Davidson Night Rod Special.

Также прокурор указал в декларации право пользования еще одним квадроциклом Yamaha Grizzly, кроссовером Nissan Qashqai и прицепом для транспортировки мототехники Excalibur S2-1500.

Цицак задекларировал дом площадью 480 кв. м в селе Сторожница возле Ужгорода и четверть квартиры в Мукачево на 90 кв. м. А его жена Людмила в 2016 году арендовала 50-метровую квартиру в Польше.

Кроме этого, у Цицака есть двое дорогих часов и гладкоствольное ружье Merkel DF 65T. Прокурор сохраняет наличными 120 тыс. гривен.

«Как ранее выяснила закарпатская правозащитница Лариса Ступак, службу в Вооруженных силах Украины Олег Цицак никогда не проходил, а воинское звание «майор юстиции» ему было присвоено в 2015 году в процессе переаттестации. Также в 2014 году он прославился тем, что был задержан ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде», - отмечает издание.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака 21 сентября.