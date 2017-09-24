также в разделеСтолица
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 116
Завтра в работе киевского метро возможны изменения 39
Таксиста-наркомана, задавившего человека в Киеве, арестовали без права залога 84
Жара в Киеве побила очередной рекорд 42
Киевсовет не стал запрещать политическую агитацию в школах 29
На крыше столичной многоэтажки прогремел взрыв, есть пострадавшие 43
В Киеве фура раздавила женщину 157
Цены на автогаз в столице упали ниже 13 гривен 32
Киевсовет создал муниципальную охрану 46
В Киеве под колесами трамвая погибли мать с ребенком 395
Сильный ливень затопил улицы Киева 90
Киевсовет поддержал переименование «Петровки» 62
Крымчак вышел из СИЗО под залог 39
НАПК проверит полет Кличко со столичными застройщиками 123
В Киеве неизвестные в балаклавах избили и расстреляли мужчину 107
Обокравшего суд полицейского оштрафовали и амнистировали 32
Кличко после трагедии в Одессе поручил проверить киевские школы 48
В Киеве побит температурный рекорд 43

В пятницу, 22 сентября, в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, столбик термометра поднялся до + 28,8°С, что на 1,4°С выше предыдущего исторического значения для этой даты, державшийся с 1924 года.

В пятницу по состоянию на 15:00 среднесуточная температура превысила предыдущий рекорд 1919 года на 2,5°С и составила + 22,7°С.

Напомним, до этого, в пятницу в Киеве была зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений, так температура не опустилась ниже 19,3° С, что на 4° С теплее чем это было в 1975 году.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги