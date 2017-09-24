В пятницу, 22 сентября, в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, столбик термометра поднялся до + 28,8°С, что на 1,4°С выше предыдущего исторического значения для этой даты, державшийся с 1924 года.

В пятницу по состоянию на 15:00 среднесуточная температура превысила предыдущий рекорд 1919 года на 2,5°С и составила + 22,7°С.

Напомним, до этого, в пятницу в Киеве была зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений, так температура не опустилась ниже 19,3° С, что на 4° С теплее чем это было в 1975 году.

