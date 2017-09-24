Президент США Дональд Трамп заявил, что если глава северокорейского МИДа Ли Ен Хо, говорил от имени своего государства, то это означает, что КНДР долго не просуществует.

«Только что слушал, как в ООН выступал министр иностранных дел Северной Кореи. Если он выражает мысли коротышки с ракетой, они долго не протянут», — написал Трамп в Twitter.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.





Напомним, Ли Ен Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пригрозил США нанесением ракетного удара в ответ на оскорбления своего лидера Ким Чен Ына. По словам министра, Трамп является «психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия». По его словам, «никто иной, как Трамп, взял курс на самоубийство».