Президент США Дональд Трамп заявил, что если глава северокорейского МИДа Ли Ен Хо, говорил от имени своего государства, то это означает, что КНДР долго не просуществует.

«Только что слушал, как в ООН выступал министр иностранных дел Северной Кореи. Если он выражает мысли коротышки с ракетой, они долго не протянут», — написал Трамп в Twitter.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!