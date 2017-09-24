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Президент США Дональд Трамп заявил, что если глава северокорейского МИДа Ли Ен Хо, говорил от имени своего государства, то это означает, что КНДР долго не просуществует.

«Только что слушал, как в ООН выступал министр иностранных дел Северной Кореи. Если он выражает мысли коротышки с ракетой, они долго не протянут», — написал Трамп в Twitter.

 


 

Напомним, Ли Ен Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пригрозил США нанесением ракетного удара в ответ на оскорбления своего лидера Ким Чен Ына. По словам министра, Трамп является «психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия». По его словам, «никто иной, как Трамп, взял курс на самоубийство».

 
ForUm

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