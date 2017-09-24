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В комплексе Air Canada Centre в Торонто состоялась церемония открытия «Игр непокоренных», в которых в этом году впервые будет соревноваться украинская команда.  

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

В начале мероприятия состоялся Парад Наций, когда все сборные-участницы торжественно прошли перед зрителями. С приветствием также выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Игры Непокоренных» (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в «Играх Непокоренных», как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в Играх Непокоренных также дебютирует сборная Румынии.

15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта: виды, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.
ForUm

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