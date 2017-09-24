В Германии в воскресенье, 24 сентября 2017 года, проходят парламентские выборы. Так, избирательные участки по всей стране открываются для голосования в 8:00 по местному времени (9:00 по киевскому времени), а закрываются – в 18:00 (19:00 по Киеву). Вскоре после завершения голосования огласят данные экзит-поллов, а официальные результаты должны быть известны до следующего утра, сообщает УНИАН.



Главная борьба за 630 мест в немецком Бундестаге идет между блоком ХДС/ХСС (в него входят Христианско-демократический союз действующего канцлера Ангелы Меркель и Християнско-социальный союз Хорста Зеехофера) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) во главе с экс-президентом Европарламента Мартином Шульцем. Соответственно, Меркель и Шульц также являются главными соперниками в борьбе за пост следующего канцлера. Для Меркель в случае победы это может быть четвертый подряд срок. На данный момент, согласно последним результатам соцопросов, блок Меркель поддерживают 37% немцев, а социал-демократов – 22%. Поэтому для получения большинства в парламенте им придется договариваться с другими партиями или между собой. Следует отметить, что в нынешнем составе Бундестага коалиция состоит именно из ХДС/ХСС и СДПГ.



При этом попасть в Бундестаг на следующие четыре года имеют шансы «свободные демократы» и «левые», у которых по 9% поддержки, а также «зеленые» - 8%. Кроме того, попасть в парламент могут правопопулисты «Альтернатива для Германии», которые известны своей антимиграционной политикой и выступают за закрытие границ. Впрочем, их в коалиции вряд ли согласятся взять как ХДС/ХСС, так и СДПГ. В то же время соцопросы свидетельствуют, что до сих пор не определились с выбором 34% немцев.



Отметим, что в настоящее время Германия является одной из самых влиятельных стран Европы, а потому от результатов немецких выборов будет во многом зависеть то, каким образом в течение следующих четырех лет будет развиваться экономическая, миграционная и внешняя политика всего Евросоюза.



