Ракетный удар по Соединенным Штатам Америки после угроз Дональда Трампа в адрес Северной Кореи стал неизбежным. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает DW.

Министр заверил, что его страна предпримет «беспощадные, превентивные меры», если Вашингтон попытается «обезглавить» руководство или вооруженные силы КНДР. «Никто, кроме самого Трампа, не виноват в этой самоубийственной миссии», - заявил Ли Ен Хо, пригрозив Вашингтону «визитом ракет на территорию США».

Накануне Ким Чен Ын в ответ на угрозу Трампа полностью уничтожить КНДР назвал президента США «выжившим из ума стариком», который дорого заплатит за свои угрозы. В заявлении, обнародованном через несколько часов после объявления Вашингтоном новых санкций против Пхеньяна, Ким Чен Ын заявил, что он расценивает слова Трампа как объявление войны его стране. «Я несомненно и определенно усмирю огнем выжившего из ума старика», - заявил Ын.

Провокации со стороны КНДР в последнее время следуют одна за другой. Северная Корея не прекращает запускать ракеты разной дальности, а 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Президент США Дональд Трамп в связи с этим не исключил военного ответа на действия Пхеньяна, пообещав ответить «с огнем и яростью» в случае, если Пхеньян продолжит испытания ракет.

Вечером в субботу несколько американских бомбардировщиков в сопровождении истребителей совершили рейд вдоль берегов КНДР в непосредственной близости от воздушного пространства этой страны. По словам представителя Пентагона, это был сигнал Пхеньяну о том, что США рассматривают разные варианты ответа на угрозы.