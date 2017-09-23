Печерский районный суд Киева избрал для судьи Кировского районного суда Днипра Наталье Овчаренко, которая пытался дать взятку главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

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«Судье Кировского районного суда Днипра Н. Овчаренко по ходатайству ГПУ следственный судья Печерского районного суда Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн», – отметила она.

Напомним, 21 сентября сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили двух судей Кировского районного суда Днипра - Геннадия Подберезного и Наталью Овчаренко, которые предложили взятку в 300 тысяч долларов США руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.