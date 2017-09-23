также в разделеОбщество
СМИ назвали причину срыва переговоров по обмену 50
В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности 21
22 сентября. Картина дня 236
Нардеп Дейдей инициировал проверку ГПУ строек Аднана Кивана на санаторных землях Одессы 74
Гройсман поручил не допустить прекращения полетов в Харьков, Днипро и Запорожье 145
Сигал, Бабкина и Панин попали в расширенный «черный список» Минкульта 98
Сегодняшняя ночь стала самой теплой за 137 лет 48
В Украину идут дожди и похолодание 71
Ким Чен Ын назвал Трампа «сумасшедшим дедом» 298
СБУ перекрыла многомиллионные поставки продуктов в ОРДЛО 40
ОБСЕ: Стороны на Донбассе нарушают соглашения и продвигаются вперед 104
В Крыму журналиста Семену приговорили к 2,5 годам условно 40
Полторак подписал приказ о демобилизации срочников 64
Информация об обязательном техосмотре для въезда в ЕС оказалась фейком 33
Унижение людей: Луценко возмутился состоянием КПП в зоне АТО 131
Саакашвили не пришел на свой суд 60
Соколовский: Как удержать бизнесменов в нашей стране? 88
Ефремова оставили за решеткой до 20 ноября 44

Печерский районный суд Киева избрал для судьи Кировского районного суда Днипра Наталье Овчаренко, которая пытался дать взятку главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

О этом на своей странице в Facebook

«Судье Кировского районного суда Днипра Н. Овчаренко по ходатайству ГПУ следственный судья Печерского районного суда Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн», – отметила она.

Напомним, 21 сентября сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили двух судей Кировского районного суда Днипра - Геннадия Подберезного и Наталью Овчаренко, которые предложили взятку в 300 тысяч долларов США руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги