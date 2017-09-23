Полковник противопожарной службы в отставке и бывший руководитель Управления пожарной охраны Одесской области Александр Сидоров не исключает версии поджога в детском лагере «Виктория» в Одессе. Об этом он сказал в интервью местному изданию v-odesse.net.

«Мое субъективное мнение основывается на тех знаниях, которые мы получали в училище, в институте. Пожары имеют разные формы развития - круговую, прямоугольную и так далее. Но никогда пожар не распространяется сверху вниз. Если бы он начался на втором этаже, то выгорел бы весь второй этаж, а первый можно было бы спасти. По характеру возгорания и самого пожара видно, что он мгновенно распространился по всему зданию. Поэтому здесь все может быть», - сказал полковник, сообщает «Апостроф».

«В трагедии «Виктории» есть много вопросов, требующих изучения целой группой. К этим вопросам относится и то... каким образом пламя «попало» на первый этаж вопреки законам его распространения», - отметил Сидоров.