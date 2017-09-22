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Значительных повреждений в результате пожара и последующего детонирования боеприпасов на складе возле села Новоянисоль в Никольском районе Донецкой области  не зафиксировано. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«К тушению привлечен пожарный танк ВСУ. Информация о повреждении жилых домов уточняется (в настоящее время значительных повреждений не зафиксировано)», – отметил он.

По словам Зубко, информации о жертвах и пострадавших не поступало.

«Для эвакуированных людей предусмотрено размещение в детском лагере. На постоянной координации с председателем ГосЧС Украины Николаем Чечеткиным и Павлом Жебривским, органов местного самоуправления», – подчеркнул он.

О также сообщил, что населенный пункт Новоянисоль подключен к электроснабжению, газ отключен, но в системе его хватит до утра.

По словам Зубко, было ликвидировано шесть очагов возгорания вокруг населенного пукта.

В то же время в ГУ ГосЧС в Донецкой области сообщили, что в результате детонации боеприпасов произошло возгорание двух хозяйственных сооружений в расположенном рядом населенном пункте. В 17:41 возгорание хозяйственных сооружений и скирды сена был ликвидирован.

Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем

Данных о пострадавших на данный момент нет.

От ГУ привлечено 96 человек личного состава и 12 единиц техники, национальной полиции - 18 человек, 5 автомобилей скорой медицинской помощи и 9 человек личного состава.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, около 15:00 на складах боеприпасов возле села Новоянисоль в Никольском районе Донецкой области в результате пожара произошла детонация снарядов.  

По состоянию на 18.20 взрывы прекратились.

 
ForUm

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