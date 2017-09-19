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США готовы полностью уничтожить Северную Корею, однако надеются, что к силовым методам в конфликте с КНДР прибегать не потребуется.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего первого выступления на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Европейская правда.

«США обладают большой силой и терпением. Однако если нас заставят защищать себя и союзников, у нас не будет другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», - сказал американский президент.

Трамп заявил, что своими ракетными и ядерными испытаниями лидер КНДР Ким Чен Ын запустил самоубийственную миссию для себя и своего режима.

«США готовы, могут и будут. Однако мы надеемся, что этого не потребуется. Именно для этого и создали ООН. Пришло время, чтобы все страны изолировали режим Кима, пока он не прекратит свое враждебное поведение», - отметил Трамп.

Недопустимо вести торговлю со страной, которая угрожает миру ядерным конфликтом, подчеркнул он.

«В КНДР должны понять: денуклеаризация - единственное приемлемое для них будущее», - добавил президент США.

Как ранее сообщал ForUm,  11 сентября все 15 государств-членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, одобрилиновый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР.

В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

После очередного ядерного испытания американский посол в ООН Никки Хейли призвала Совет Безопасности принять максимально жесткие меры по отношению к КНДР.
ForUm

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