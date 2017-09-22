Минские договоренности нарушают обе стороны конфликта на Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге, передает 112 Украина.

«Уже прошло три года (с момента подписания минских договоренностей, - ред.), все стороны заявят о том, что они выполняют минские договоренности, но в то же время нарушают эти договоренности», - сказал Хуг.

По его словам, за прошлую неделю наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 1882 случая нарушения прекращения огня, наличие тяжелого вооружения и вооруженных сил и формирований возле линии столкновения, что свидетельствует о продвижении своих позиций, что нарушает Меморандум, подписанный 19 сентября.

«СММ ОБСЕ зафиксировала 1882 нарушения режима прекращения огня на прошлой неделе. Мы также обнаружили единицы тяжелого вооружения, размещенную с нарушением согласованных линий в 74 случаях. Мы продолжили фиксировать вооруженных людей и солдат в непосредственной близости, что является результатом продвижения вперед с момента подписания Меморандума. В частности мы видели силы и формирования в непосредственной близости друг от друга на мосту в Станице Луганской, где обе стороны один год назад дополнительно и именно на этом участке согласились на разведение сил. Также видели мины вдоль на всей линии соприкосновения прошлой неделе», - добавил замглавы СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее Хуг заявил, что за период «школьного перемирия» на Донбассе, которое началось 25 августа, более 4 тыс. раз нарушался режим тишины, что может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации.