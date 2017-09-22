По предварительным подсчетам Минэкономразвития, уровень теневой экономики в первом квартале 2017 года составил 37% от ВВП, что на 6 процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли.

В министерстве отметили, что увеличение уровня детенизации экономики стало возможным благодаря росту минимальной зарплаты, улучшению бизнес-климата и сохранению тенденции к экономическому росту, сообщает 112 Украина.

В то же время негативно на процесс детенизации влияет низкое доверие к институтам власти, сохранение вызовов финансовой стабильности страны, а также аннексия Крыма и боевые действия на Донбассе.

Ранее сообщалось, что по итогу 2016 года уровень теневой экономики в Украине составлял 34% от официального ВВП. В Минэкономразвития отмечали, что в 2015 году уровень теневой экономики находился на уровне 40% от ВВП.