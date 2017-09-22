Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг заявляет, что с начала года 68 гражданских лиц погибли и 319 получили ранения на Донбассе. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Убийства невинных людей продолжаются и по сей день. На самом деле СММ фиксирует более высокие показатели жертв среди гражданского населения, чем за прошлый год. В этом году мы уже подтвердили 387 жертв среди гражданского населения, из которых 68 погибших и 319 раненных, что на 18% больше аналогичного период 2016 года», - заявил Хуг, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, по данным ООН, за период с 14 апреля 2014 по 15 августа 2017 года управлением ООН по правам человека задокументировано 34 766 пострадавших в результате конфликта на Донбассе, включая украинских военнослужащих, гражданских лиц и членов вооруженных групп.