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Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров изучил 130 томов уголовного дела против себя, еще 110 томов,  ему осталось дочитать.

Об этом в эфире одного их телеканалов заявил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает ТСН.

Он отметил, что САП намерена обратиться в суд с просьбой об ограничении сроков для ознакомления с делом.

По словам Холодницкого, у его ведомства есть подтверждение, что Насиров является гражданином Великобритании. В связи с этим САП обращалась в суд с просьбой о взыскании залога с Насирова, поскольку считала, что глава ГФС не выполнил решение суда в полном объеме – не сдал все свои паспорта. Но суд отказал прокурорам.

Как ранее сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

7 августа суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного Насирова. 

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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