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Полиция рассматривает неосторожное обращение неустановленного лица с взрывоопасными предметами как одну из версий взрыва в Умани.

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Анализируя имеющуюся в настоящее время информацию, также не исключаю, что, возможно, имело место неосторожное обращение неустановленного лица с взрывоопасными предметами», – написал он в Facebook.

Аброськин уточнил, что общественную безопасность в компактном месте расположения хасидов обеспечивают 500 сотрудников полиции, а также 17 сотрудников полиции Израиля.  

Напомним, сегодня,  21 сентября, около 06:00 в Умани в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадал подросток.
ForUm

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