Полиция рассматривает неосторожное обращение неустановленного лица с взрывоопасными предметами как одну из версий взрыва в Умани.
Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
«Анализируя имеющуюся в настоящее время информацию, также не исключаю, что, возможно, имело место неосторожное обращение неустановленного лица с взрывоопасными предметами», – написал он в Facebook.
Аброськин уточнил, что общественную безопасность в компактном месте расположения хасидов обеспечивают 500 сотрудников полиции, а также 17 сотрудников полиции Израиля.
Напомним, сегодня, 21 сентября, около 06:00 в Умани в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадал подросток.
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