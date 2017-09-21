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Правоохранители задержали брата детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Романюка, который расследует факт злоупотребления служебным положением членами Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) при утверждении оптовой цены электрической энергии по формуле «Роттердам+», по подозрению в получении взятки в размере 20 тыс. долларов.

Об этом сообщают Українські Новини.

«Это родной брат детектива НАБУ с такой же фамилией. Романюк», - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, задержание произошло 20 сентября.

«20 сентября 2017 года разоблачен старший следователь следственного управления финансовых расследований Киево-Святошинского ОГНИ (Областная государственная налоговая инспекция) ГУ ГФС в Киевской области, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 20 тыс. долларов США от руководителя одного из обществ за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности указанного общества и непривлечение последнего к уголовной ответственности за якобы уклонение от уплаты налогов», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
ForUm

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