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В четверг, 21 сентября, в Киеве зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Столбик термометра поднялся до + 28,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения для этой даты, державшийся с 1932 года.

Всего с начала года в Киеве уже зафиксировано 16 температурных рекордов. Так, в воскресенье, 17 сентября, в Киеве были побиты два температурных рекорда с 1881 года.

 
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