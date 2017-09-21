В четверг, 21 сентября, в Киеве зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Столбик термометра поднялся до + 28,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения для этой даты, державшийся с 1932 года.

Всего с начала года в Киеве уже зафиксировано 16 температурных рекордов. Так, в воскресенье, 17 сентября, в Киеве были побиты два температурных рекорда с 1881 года.