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Киевский городской совет отказался запретить все формы политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях Киева.

За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 35 депутатов при минимально необходимом 61, передают Українські Новини.

«Предлагается установить, что на территории общеобразовательных учебных заведений города Киева не допускается распространение рекламы политического характера и осуществления политической агитации», - отметила соавтор проекта решения Наталья Шульга.

В проекте документа отмечается, что для обеспечения надлежащего осуществления учебно-воспитательного процесса законодательство устанавливает ряд основополагающих гарантий, одной из которых является недопущение превращения общеобразовательных учебных заведений в поле для ведения общественно-политической деятельности.

Так, согласно действующему законодательству, одним из принципов образования в Украине является его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций.

Согласно ч. 2 ст. 17 Закона «Об общем среднем образовании» в общеобразовательных учебных заведениях запрещается создание и деятельность организационных структур политических партий, а также религиозных организаций и военизированных формирований.

Кроме этого, исходя из положений ст. 63 Закона «Об образовании», объекты образования и науки, финансируемые из бюджета, не должны использоваться не по назначению.
ForUm

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