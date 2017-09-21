Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Во время представления Луценко охарактеризовал новоназначенного прокурора Военной прокуратуры сил АТО как действенного и активного руководителя и выразил уверенность в его способности правильно организовать работу.

Среди основных задач генпрокурор назвал ускорение реализации Закона Украины «Об амнистии в 2016 году» и отметил необходимость завершить его выполнение до конца октября.

Также Луценко поручил Цицаку проконтролировать социальные выплаты военнослужащим, «проверить соблюдение социальных стандартов, гарантированных законом, для ветеранов, участников боевых действий».

«Необходимо обращать внимание на отношение к населению, мы должны его отвоевывать не меньше, чем территорию», - отметил он.

Олег Цицак родился в Мукачево Закарпатской области 07.06.1975 года. В 1997 году окончил Ужгородский государственный университет по специальности «правоведение».

Начал свою трудовую деятельность в 1995 году. Работал в Государственной налоговой инспекции; в органах судебной власти: помощником председателя областного суда Закарпатского областного суда, судьей Мукачевского городского суда, судьей Ужгородского городского суда; в Министерстве Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

С июня 2015 занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, с июля по август этого же года временно исполнял обязанности прокурора военной прокуратуры Донецкого гарнизона Южного региона Украины, после этого был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.