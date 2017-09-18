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В воскресенье, 17 сентября, в Киеве были побиты два температурных рекорда с 1881 года.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура после полудня поднялась до + 30,9°С, что на 2,4°С выше предыдущего максимального значения 1939 года, кроме этого среднесуточная температура достигла + 21,7 ° С, таким образом превысив рекордное значение 1909 на 0,1°С.

18 сентября во Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений, так как температура не опустилась ниже 18,6 °С, что на 2,4°С теплее, чем это было в 1939 году.

 
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