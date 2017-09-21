Представительство международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине обратилось в Окружной административный суд Киева с иском против Генеральной прокуратуры Украины, Военной прокуратуры сил АТО и ГП «Информационные судебные системы» для отмены незаконных решений по засекречиванию судебного приговора, по которому было конфисковано 1,5 млрд долларов «преступной организации Януковича».

Об этом сообщается на сайте организации.

ТI Украины требует обнародовать этот приговор суда.

«Прошло почти шесть месяцев с тех пор, как Генпрокуратура арестовала 1,5 млрд долларов средств прежнего режима. Решение суда, по которому эти средства были арестованы, до сих пор не обнародованы. Transparency International Украина считает это тревожным сигналом, ведь, во-первых, общество до сих пор не знает, у кого, за какие преступления и сколько точно средств было конфисковано, во-вторых, если решение содержит технические несовершенства, то оно сможет быть обжаловано», - подчеркнули в организации.

Секретариат Transparency International и его украинское представительство уже обращались к украинскому парламенту с просьбой добиться официального обнародования результатов судебного процесса. Однако представители прокуратуры проигнорировали заседание комитета и не появились для обоснования своей позиции народным депутатам. Вместо этого, украинское представительство ТI получило безосновательное обвинение в «срыве оборонного заказа» от председателя оборонного комитета ВР.

Госпредприятие «Информационные судебные системы», которое обязано обнародовать судебное решение в открытом Едином реестре судебных решений, ссылается на запрет органов прокуратуры. Генеральная прокуратура, в свою очередь, утверждает, что сама же и признала это решение государственной тайной.

«ТI Украина требует отменить незаконные решения по секретности и обязать государственные органы продемонстрировать обществу соответствующий приговор суда», - заявили в организации.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство.

Порошенко призвал не проесть эти деньги.