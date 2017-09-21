Граждане Российской Федерации могут получать американские визы в посольстве США в Киеве, сообщается на официальном сайте посольства.

«Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве. Заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы в Посольстве США в Киеве, но должны физически находиться в Украине во время подачи заявления на визу и получения визы, поскольку мы не можем принимать заявления от граждан по почте, пока они находятся за пределами Украины», – говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что все заявители должны указать местный адрес в Украине – адрес отеля, родственников, офиса – во время записи на собеседование. «Обратите внимание, что заявитель или его представитель должны оплатить визовый сбор в «Райффайзен Банке» в Украине до назначения визового интервью. Если виза одобрена, выдача паспорта возможна только в пределах Украины», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, США приостановили выдачу американских виз по всей России.