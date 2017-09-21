также в разделеОбщество
Вице-мэр Одессы подала в отставку после пожара в детском лагере 10
Пять стран подписали меморандум по расследованию катастрофы MH17 50
20 сентября. Картина дня 30
Экс-беркутовца, пытавшегося сбежать из Киева, отпустили под домашний арест 29
Пожар в «Виктории»: прокуратура проверит чиновников мэрии Одессы 39
Грицак: На Донбассе бесчинствуют более 36 тысяч террористов и российских солдат 25
ГПУ расследует 600 случаев пыток на Донбассе 27
В махинациях при строительстве львовского ТРЦ Виктория гарденс подозреваются сын судьи Админсуда Львова 35
«Кадорр Групп» был замечен в подвозе активистов-спорстменов для штурма Одесской мэрии 109
Суд отпустил Штепу под домашний арест 72
Бубка опровергает причастность к коррупционной сделке 28
Обвинительный акт против главного психиатра МОУ уже месяц лежит в суде 38
ГПУ просит наказать производителей минудобрений за торговлю с боевиками 33
Спасатели предупреждают украинцев о сильных дождях 59
Стало известно, в чем НАПК обвиняет Добродомова 32
ГПУ готовит конфискацию еще $200 миллионов «денег Януковича» 25
Осенью на срочную службу призовут 10,5 тысяч человек 34
СМИ: Бубка стал фигурантом коррупционного скандала 57

Граждане Российской Федерации могут получать американские визы в посольстве США в Киеве, сообщается на официальном сайте посольства.

«Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве. Заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы в Посольстве США в Киеве, но должны физически находиться в Украине во время подачи заявления на визу и получения визы, поскольку мы не можем принимать заявления от граждан по почте, пока они находятся за пределами Украины», – говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что все заявители должны указать местный адрес в Украине – адрес отеля, родственников, офиса – во время записи на собеседование. «Обратите внимание, что заявитель или его представитель должны оплатить визовый сбор в «Райффайзен Банке» в Украине до назначения визового интервью. Если виза одобрена, выдача паспорта возможна только в пределах Украины», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, США приостановили выдачу американских виз по всей России. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги