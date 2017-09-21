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Вчера вечером возле КПВВ «Майорск» боевики открыли огонь в сторону гражданских лиц, пересекавших линию разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки оккупанты раз продемонстрировали и свое отношение к гражданскому населению. Зная, что КПВВ «Майорск» завершает работу по пропуску граждан в 18:30, боевики в очередной раз совершили провокацию, выпустив около 20 машин с гражданскими лицами за пределы своего пункта пропуска», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что люди, которые пытались въехать на подконтрольную Украине территорию, стали заложниками ситуации. «В то же время, боевики открыли огонь по нашим позициям. Гражданские лица, среди которых были старики и женщины с детьми, оказались на линии огня и были вынуждены бежать и искать убежище на позициях украинских военных», – отметили в пресс-центре.

«Об этой провокации немедленно проинформировали СЦКК и наблюдательную миссию ОБСЕ. Но, несмотря на то, что боевики сообщили о соблюдении режима тишины вблизи КПВВ «Майорск», уже через пять минут со стороны противника снова начался обстрел. Украинские военные эвакуировали гражданских лиц в более безопасное место и в течение ночи обеспечили их охрану. Эта очередная провокация ярко демонстрирует, что боевики пренебрегают безопасностью и жизнью гражданских лиц и цинично нарушают перемирие», – сказано в сообщении.

 
ForUm

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