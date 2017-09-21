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Вчера, 20 сентября, на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министры иностранных дел Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами стран о политической поддержке уголовного преследования лиц, виновных в катастрофе самолета рейса MH17, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Подписание меморандума является очередным шагом на пути выработки механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в авиакатастрофе после объявления 5 июля 2017 согласованного решения государств-участников Совместной группы по расследованию (ССГ) об осуществлении уголовного производства по делу сбития самолета рейса МН17 в рамках правовой системы Нидерландов», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что меморандум имеет целью обеспечить координацию позиции стран ССГ и обеспечение вместе со странами, чьи граждане стали жертвами трагедии, а также международными партнерами всей возможной поддержки и помощи Нидерландам в привлечении преступников к уголовной ответственности.

Отмечается, что основанием реализации решения о передаче производства из Украины в Нидерланды является Соглашение между Украиной и Королевством Нидерландов о международно-правовое сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитием самолета рейса МН17, которое было подписано 7 июля 2017.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная совместная следственная группа по делу о катастрофе «Боинга» установила, что воздушный борт был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», который доставили на Донбасс из Российской Федерации и после трагедии увезли обратно. 

Дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Донбассе планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. 
ForUm

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