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Вчера вечером в Киеве на перекрестке улиц Тростянецкой и Харьковского шоссе под колеса трамвая №8 попали мать и ребенок

На место происшествия прибыли оперативно-штабной подразделение по чрезвычайным ситуациям, «скорые», полиция, которые сразу начали оказывать помощь, сообщает «Эспрессо».

Мальчик (примерно 6-7 лет) от полученных травм погиб на месте. Мать в тяжелом состоянии госпитализирована, однако позже умерла в больнице.

Как произошла смертельная ДТП, будет выяснять следствие.
ForUm

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