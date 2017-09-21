Вчера вечером в Киеве на перекрестке улиц Тростянецкой и Харьковского шоссе под колеса трамвая №8 попали мать и ребенок
На место происшествия прибыли оперативно-штабной подразделение по чрезвычайным ситуациям, «скорые», полиция, которые сразу начали оказывать помощь, сообщает «Эспрессо».
Мальчик (примерно 6-7 лет) от полученных травм погиб на месте. Мать в тяжелом состоянии госпитализирована, однако позже умерла в больнице.
Как произошла смертельная ДТП, будет выяснять следствие.
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