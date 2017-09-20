также в разделеОбщество
В махинациях при строительстве львовского ТРЦ Виктория гарденс подозреваются сын судьи Админсуда Львова 19
«Кадорр Групп» был замечен в подвозе активистов-спорстменов для штурма Одесской мэрии 57
Суд отпустил Штепу под домашний арест 30
Бубка опровергает причастность к коррупционной сделке 9
Обвинительный акт против главного психиатра МОУ уже месяц лежит в суде 14
ГПУ просит наказать производителей минудобрений за торговлю с боевиками 15
Спасатели предупреждают украинцев о сильных дождях 30
Стало известно, в чем НАПК обвиняет Добродомова 18
ГПУ готовит конфискацию еще $200 миллионов «денег Януковича» 13
Осенью на срочную службу призовут 10,5 тысяч человек 17
СМИ: Бубка стал фигурантом коррупционного скандала 32
Зубко предложил закрывать предприятия, не выполняющие предписания ГосЧС 22
Холодницкий: САП открыла дело на Левочкина еще в мае 13
За убийство депутата в Миргороде задержаны три человека 71
В Умань на подмогу прибыл отряд израильских полицейских 67
Кабмин разрешил внеплановые проверки учреждений на пожароопасность 21
НАБУ занялось Левочкиным 27
Апелляционный суд разрешил задержать скандального судью Киреева 79

Генеральная прокуратура Украины расследует 600 случаев пыток на Донбассе, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«У нас есть 600 фактов пыток - снятие кожи, скальпа, кастрирование, заливки свинца в горло, расчленение, распятие на кресте, ссылки пешком на минные поля, которыми занимаются российско-террористические войска. 600 человек», - сказал он на заседании парламентского комитета Ассоциации между Украиной и ЕС, которое происходит в Днипре, сообщает Радио Свобода.

Он также напомнил, из-за военных преступлений на Донбассе ГПУ объявила о подозрении министру обороны России и еще двум десяткам российских военных чиновников.

«Прокуратура одновременно воюет на всех фронтах - на фронтах войны на Донбассе, потому что, как вы понимаете, тысячи убитых, в том числе гражданских, означают тысячи уголовных производств. Оценить факты военных преступлений России – это также наша задача, и мы объявили о подозрении министру обороны Российской Федерации и 20-ти генералам и адмиралам российской армии, которые обвиняются в преступлениях против человечности и других военных преступлениях», - сказал Луценко.

Как ранее сообщал ForUm, по результатам расследования агрессивной (гибридной) войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение военных преступлений 89 человек, в том числе 43 гражданина РФ. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги