Генеральная прокуратура Украины расследует 600 случаев пыток на Донбассе, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«У нас есть 600 фактов пыток - снятие кожи, скальпа, кастрирование, заливки свинца в горло, расчленение, распятие на кресте, ссылки пешком на минные поля, которыми занимаются российско-террористические войска. 600 человек», - сказал он на заседании парламентского комитета Ассоциации между Украиной и ЕС, которое происходит в Днипре, сообщает Радио Свобода.

Он также напомнил, из-за военных преступлений на Донбассе ГПУ объявила о подозрении министру обороны России и еще двум десяткам российских военных чиновников.

«Прокуратура одновременно воюет на всех фронтах - на фронтах войны на Донбассе, потому что, как вы понимаете, тысячи убитых, в том числе гражданских, означают тысячи уголовных производств. Оценить факты военных преступлений России – это также наша задача, и мы объявили о подозрении министру обороны Российской Федерации и 20-ти генералам и адмиралам российской армии, которые обвиняются в преступлениях против человечности и других военных преступлениях», - сказал Луценко.

Как ранее сообщал ForUm, по результатам расследования агрессивной (гибридной) войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение военных преступлений 89 человек, в том числе 43 гражданина РФ.