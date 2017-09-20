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Украине не стоит ожидать военной атаки со стороны Беларуси, Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Пусть живут спокойно на Западе. Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не тронет. Это самая большая гарантия. Мы настрадались от войны. Мы — не агрессивное государство. Мы не хотим воевать. С нашей земли никогда не исходили войны. Мы только от них страдали. Я как президент хочу, чтобы наш народ понимал, что если вдруг что-то случится, то у нас есть, чем защитить свои семьи и детей. Я хочу обычной человеческой безопасности. И никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине», — отметил Лукашенко, сообщает Tut.by.

Президент подчеркнул, что если Беларуси нужно будет привлечь россиян себе на помощь, то это будет сделано мгновенно.

«И мы на этих учениях это отработали. Мы это не скрываем. Но нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам дадут по морде, мы ответим», — заявил глава государства. Ранее он подчеркнул, что все задачи, которые ставились перед участниками учений, выполнены.

Напомним, ранее пресс-секретарь СНБО заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Россию для инспекции российско-белорусских учений «Запад-2017» из-за вызывающего поведения российских военных в отношении граждан Беларуси.
ForUm

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