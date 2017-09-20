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Активисты, входящие в группу поддержки сирийского бизнесмена Аднана Кивана, попытались сорвать сессию Одесского горсовета и устроили потасовку перед зданием мэрии.

На сессии в этот момент принималось решение о выделении средств семьям, дети из которых отдыхали в «Виктории». Напомним, что в результате пожара погибло трое детей. 

По окончании сессии ультранационалисты и радикалы ворвались в зал, где попытались сорвать Золотую Звезду Города-Героя - символ подвига одесситов в годы войны. 

Напомним, несколько дней назад «кадорровцы» избили представителей патриотической общественности, выступивших против сотрудничества Кивана с беглым сепаратистом Игорем Марковым.

Тогда в результате потасовки пострадало 10 активистов. Некоторые из них были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Отметим, что анонсировали акцию также сотрудники «Kadorr group» - соответствующую информацию можно найти в их профилях в сети фейсбук.
ForUm

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