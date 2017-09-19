В российско-белорусских военных учений «Запад-2017» задействованы около 120 тысяч военнослужащих.

Об этом говорится в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

«По состоянию на 19 сентября 2017 года реальная численность участников всех мероприятий, которые проводились в рамках «Запад-2017», оценивается в 120 тысяч человек, свыше 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса», - заявил он.

По словам Турчинова, крупнейшие по объему военные маневры спланированы на 18-20 сентября 2017 года.

Напомним, ранее пресс-секретарь СНБО заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Россию для инспекции российско-белорусских учений «Запад-2017» из-за вызывающего поведения российских военных в отношении граждан Беларуси.