Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон не исключает обжалования легитимности выборов в 2016 году, если появятся новые доказательства вмешательства России.

Об этом сообщается в расшифровке ее интервью на сайте National Public Radio, передает Укринформ.

«Хиллари Клинтон заявляет, что она не исключает обжалования легитимности выборов 2016 года, если появится какая-то новая информация о том, что россияне вмешались (в выборы - ред.) еще сильнее, чем известно на данный момент», - говорится в сообщении.

Однако, по ее словам, она не уверена в наличии «правомерного конституционного пути» для этого.

Клинтон заявила, что поведение Трампа во время избирательной кампании и в должности президента предопределено тем, что он все время ищет виновных. Бывший госсекретарь США считает, что во время предвыборной кампании Трамп обратился к России за поддержкой.

«Есть примеры во время кампании, когда он именно это делал – публично призывал Россию взломать мою электронную почту», - заявила Клинтон.

Она также рассказала в интервью, что ей было известно про российское вмешательство в президентскую кампанию еще весной 2016 года.

Ранее сообщалось, что ФБР имеет доказательства того, что соратники президента США Дональда Трампа, в частности Пол Манафорт, могли работать со спецслужбами РФ в процессе обнародования информации, которая навредила президентской кампании Хиллари Клинтон.