После очередного ядерного испытания, проведенного Северной Кореей, американский посол в ООН Никки Хейли призвала Совет Безопасности принять максимально жесткие меры по отношению к КНДР.

«Пока не поздно, мы должны задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические меры», - заявила она на чрезвычайном заседании Совбеза в Нью-Йорке.

Она также предостерегла страны, поддерживающие экономические связи с Пхеньяном, что своими действиями они способствуют росту ядерных амбиций режима.

Хейли пообещала обнародовать подготовленный США новый проект резолюции Совета Безопасности, голосование по которому должно пройти в следующий понедельник.

Открывая заседание СБ, заместитель Генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман заявил, что действия Пхеньяна подрывают глобальную безопасность и призвал власти этой страны выполнять резолюции Совета Безопасности, сообщает Би-би-си.

«КНДР остается единственной в мире страной, нарушающей существующие нормы проведения ядерных испытаний», - заявил он.

Хейли считает, что только самые жесткие санкции позволят решить проблему дипломатическим путем.

По ее словам, своими действиями северокорейский лидер Ким Чен Ын показал, что он напрашивается на войну.

«Соединенные Штаты никогда не отдают предпочтение военному решению. Не хотим мы его и сейчас, но терпение нашей страны не безгранично», - продолжила в своем выступлении Хейли.

Незадолго до этого президент Трамп предупредил, что США готовы рассмотреть возможность прекращения всех торговых связей со странами, поддерживающими экономические отношения с КНДР.

«Соединенные Штаты будут расценивать любую страну, поддерживающую торговлю с Северной Кореей, как страну, оказывающую помощь ее безрассудным и опасным ядерным амбициям», - заявила Хейли.

Посол Британии в ООН Мэтью Райкрофт заявил, что прямые переговоры в Пхеньяном возможны лишь тогда, когда тот прекратит эскалацию.

«Диалог всегда будет нашей конечной целью, но возвращение к диалогу без серьезных признаков намерений со стороны Пхеньяна будет шагом к их провалу. Для возобновления диалога Северная Корея должна изменить свой курс», - заявил он.

Перед заседанием Дональд Трамп заявил, что есть еще секторы экономики, против которых могут быть введены санкции, и что могут быть введены дополнительные меры по предотвращению эксплуатации правительством КНДР северокорейцев, работающих в других странах.

Посол Китая в ООН Лю Цзеи повторил призыв ко всем сторонам вернуться за стол переговоров. «Проблема должна быть решена мирным путем. Китай не позволит ситуации на полуострове вылиться в войну и хаос», - заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, 3 сентября в КНДР заявили, что успешно испытали водородную бомбу. Соседние страны, в частности Китай, Южная Корея и Япония, заявили о мощных землетрясениях, которые произошли приблизительно во время проведения испытаний.