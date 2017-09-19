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Сотрудники уголовного розыска Мариуполя изъяли из гаража в центре города противотанковые ракеты, пистолеты Макарова, патроны, взрывчатку, а также экипировку боевиков с символикой незаконного бандформирования «русская православная армия».  

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В ходе всеукраинских профилактически-оперативных мероприятий по изъятию нелегального оружия и контрдиверсионныой операции на территории города сотрудники полиции получили информацию о том, что в одном из гаражных кооперативов может быть спрятан арсенал боеприпасов.

Прибыв на место, оперативники обнаружили автомобиль «Хюндай», похищенный из салона в 2014 году во время массовых беспорядков в Мариуполе. Внутри находилась крупная партия оружия и боеприпасов: противотанковая управляемая ракета, 2 заряды от противотанковых гранатометов РПГ-7, 9 пистолетов Макарова, 2 пистолета Марголина, пулеметные ленты, более 1000 патронов различного калибра – к автомату Калашникова и крупнокалиберного оружия.

«Часть оружия, которая находилась на вооружении милиции и находилась на хранении в воинской части 3057, была похищена боевиками 9 мая 2014», - сообщили в облглавке.

Также изъята камуфляжная одежда, символика НВФ «русская православная армия», учетные журналы выдачи оружия участникам бандформирования и пропуска, выданные «службой безопасности ДНР».

Владельцы гаража, которые им не пользовались длительное время, не подозревали о диверсионном тайнике.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по установлению владельца тайника.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
ForUm

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